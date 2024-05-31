Владимир Путин поручил обеспечить организации культуры музыкальными инструментами

31.05.2024
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план мероприятий, направленных на обеспечение организаций культуры музыкальными инструментами. Перечень соответствующих документов опубликован на сайте Кремля.
Президент дал ряд поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области, которая состоялась 27 марта.
«Обеспечить разработку и утверждение комплексного плана основных мероприятий по реализации до 2030 года Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования на период до 2030 года, включив в него мероприятия по обеспечению организаций культуры и образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами и звуковым оборудованием», — гласит документ.
Кабмин должен представить доклад о выполнении поручения до 1 декабря. Далее правительство обязано делать это ежегодно.
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