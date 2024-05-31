В Якутии возродили фестиваль классического балета

После пятилетнего перерыва в Якутии стартовал XI Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх». Об этом журналистам рассказал директор Государственного театра оперы и балета республики Владислав Левочкин.





По его словам, фестиваль продлится до 7 июня. Левочкин назвал мероприятие брендом Якутии.





«Наш знаменитый фестиваль, который известен далеко за пределами республики, единственный фестиваль классического балета на Дальнем Востоке», — сказал он.





«Стерх» существует на протяжении 25 лет. В программе нынешнего фестиваля зрителей ждут четыре спектакля. Артисты представят «Лебединое озеро», «Спартака», «Баядерку», а также премьеру одноактной постановки «Сияющий камень» и гала-концерт.









Фото: Pixabay.com