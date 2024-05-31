В Якутии возродили фестиваль классического балета

Мероприятие пройдет с 31 мая по 7 июня после пятилетнего перерыва.
Президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина ответственным за исполнение.
Церемонию награждения посетили высокопоставленные военные, ученые, руководители крупных организаций,...
Выступления музыкантов состоятся 1 и 2 июня в Смоленске, на родине композитора Михаила Глинки.
Фестиваль пройдет с 1 по 8 июня.
Мероприятие пройдет с 31 мая по 7 июня после пятилетнего перерыва.
Президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина ответственным за исполнение.
Церемонию награждения посетили высокопоставленные военные, ученые, руководители крупных организаций,...
Выступления музыкантов состоятся 1 и 2 июня в Смоленске, на родине композитора Михаила Глинки.
Фестиваль пройдет с 1 по 8 июня.
II Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации пройдет в Перми в 2024 году.
Выставка откроется в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 27 июня.
Исполнитель KitJah вдохновился экспедицией в Жиганский район в 2022 году, когда писал трек Segunder.
Производством фильмов займется кинокомпания Burkalo Company.
Фестиваль пройдет с 8 по 12 июня.
Телеканал будет показывать мультфильмы не только на якутском и русском, но и на языках коренных мало...
К торжественной церемонии присоединился ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Р...
Экспозиции посвящены истории Вятского края, который в этом году отмечает 650-летие Кирова.
Должность художественного руководителя театра до конца октября 2023 года занимал Роман Феодори.
Романтическая сказка Ильи Учителя выйдет на платформе 6 июня.
К 220-летию со дня рождения Михаила Глинки Валерий Гергиев, солисты оперы и хор Мариинского театра, ...
Картина расскажет историю романтичной девушки Ани и ее 14-летней племянницы Глаши.
Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Награждение с участием президента России Владимира Путина прошло накануне в Кремле.
Артистку похоронят рядом с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым.
31.05.2024