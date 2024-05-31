Владимир Путин поручил сбалансировать нагрузку в сфере культуры

Учебную нагрузку педагогов в сфере культуры, в том числе совмещающих педагогическую деятельность с творческой, сбалансируют. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.





Глава государства назначил ответственным за исполнение задачи премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области.





«Работников обеспечить в период до внедрения новых систем оплаты труда сбалансированную учебную нагрузку педагогических работников образовательных организаций в сфере культуры», — гласит сообщение на сайте Кремля.





Владимир Путин ждет доклад об исполнении поручения до 30 ноября 2024 года. Представить его должен Михаил Мишустин.









Фото: Kremlin.ru