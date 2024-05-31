Участники группы ABBA собрались для получения рыцарских орденов

Участники шведской группы ABBA собрались вместе на церемонии вручения коллективу Королевского рыцарского ордена – ордена Васы. Об этом информирует телеканал SVT.





Бенни Андерсон, Анни-Фрида Рейс (Лингстад), Бьерн Ульвеус и Агнета Фельтскуг получили награду с формулировкой «за выдающийся вклад в шведскую и международную музыкальную культуру». Орден вручается впервые за последние полвека. На специальную церемонию в королевский дворец пришли высокопоставленные военные, ученые, руководители крупных организаций и артисты.





Король Карл XVI Густав вручил ордены музыкантам в руки. Участники группы пришли на церемонию в полном составе, несмотря на то, что в последнее время их редко можно увидеть вместе.





Решение о награждении ABBA было принято королем в конце марта. Соответствующее предложение подготовил Орденский совет при Орденской канцелярии Его Величества. Кабмин Швеции поддержал такую инициативу.









Фото: YouTube