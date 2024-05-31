Гергиев с артистами Мариинского и Большого театров продолжат фестиваль «Гений места»

Народный артист России Валерий Гергиев с музыкантами Мариинского и Большого театров продолжит фестиваль «Гений места» 1 и 2 июня. Выступления пройдут на родине композитора Михаила Глинки, в Смоленске.





В пресс-службе Мариинского театра напомнили, что композитор родился в селе Новоспасском Смоленской губернии. К 220-летию со дня рождения композитора Гергиев, солисты оперы и хор Мариинского, а также Объединенный симфонический оркестр двух театров представят оперу «Жизнь за царя» в постановке Дмитрия Чернякова.





«Также прозвучат две симфонические и камерная концертные программы», — говорится в сообщении.





Фестиваль охватил пять городов, включая Тихвин, Псков, Воткинск и Ломоносов (Ораниенбаум). Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры России и Росконцерта. Начало «Гения места» было положено в Тихвине Ленинградской области, где родился композитор Николай Римский-Корсаков.









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