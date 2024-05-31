В Москве пройдет VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+

Участниками VII Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+ станут представители России, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ, ЮАР и Белоруссии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал его директор, ректор Института театрального искусства имени Кобзона Дмитрий Томилин.





По его словам, в фестивале примут участие как московские коллективы, так и представители делегаций. Иностранные гости приедут уже к 1 июня. Фестиваль продлится до 8-го числа.





«Сегодня приезжают Эмираты и Китай. Завтра приезжает Иран», — уточнил Томилин.





Фестиваль пройдет на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Томилин отметил, что студентов ждут репетиции, спектакли, мастер-классы, научные конференции и круглые столы.





Событие откроет шествие более 100 участников фестиваля в Международный день защиты детей. 1 июня они пройдут по площади перед центральным входом на ВДНХ. Здесь же состоится концерт-открытие.









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