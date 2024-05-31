Более 10 премьер представят на фестивале детского кино «Медвежонок»

Более 10 премьер ожидается на полях II Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» в 2024 году. Смотр пройдет в Перми.





Организаторы фестиваля на пресс-конференции уточнили, что в этом году процент премьер сильно увеличился.





«Помимо того, что в этом году фильмы, которые в прокате уже прошли, будут участвовать в фестивале, будут и новые фильмы, которые еще никто не видел, они будут в качестве премьер именно на фестивале «Медвежонок»», — приводит ТАСС слова президента смотра Гавриила Гордеева.





Программный директор фестиваля и кинокритик Егор Москвитин добавил, что в 2024 году покажут 11 премьерных фильмов и мультфильмов. Работы будут представлены практически во всех конкурсных программах.









Фото: Pixabay.com