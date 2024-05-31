Более 10 премьер представят на фестивале детского кино «Медвежонок»

31.05.2024

Более 10 премьер представят на фестивале детского кино «Медвежонок»
Более 10 премьер ожидается на полях II Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» в 2024 году. Смотр пройдет в Перми.

Организаторы фестиваля на пресс-конференции уточнили, что в этом году процент премьер сильно увеличился.

«Помимо того, что в этом году фильмы, которые в прокате уже прошли, будут участвовать в фестивале, будут и новые фильмы, которые еще никто не видел, они будут в качестве премьер именно на фестивале «Медвежонок»», — приводит ТАСС слова президента смотра Гавриила Гордеева.

Программный директор фестиваля и кинокритик Егор Москвитин добавил, что в 2024 году покажут 11 премьерных фильмов и мультфильмов. Работы будут представлены практически во всех конкурсных программах.


Фото: Pixabay.com