В Якутии представили первый созданный нейросетью клип на песни о коренных народах Севера

Презентация первого сгенерированного нейросетью клипа на песню о коренных малочисленных народах Севера прошла в Якутске. Об этом журналистам сообщили представители творческого объединения «Кындыкан».





Клип представили в рамках закрытия первой Якутской креативной недели. По данным ТАСС, команда «Кындыкан» создала первый в республике ролик, который сгенерировала нейросеть. Презентация прошла в культурном центре «Сергеляхские огни».





На написание песни Segunder исполнителя KitJah сподвигла экспедиция в Жиганский район 2022 года. Творческое объединение тогда провело бесплатные мастер-классы для местных жителей, организовало концерт, посетило школы и детские сады. Песня рассказывает об уникальной природе, значении холода для Севера, любви к малой родине и силе духа людей.





В композиции использован фрагмент стихотворения Михаила Колесова – поэта, оленевода из Эвено-Бытантайского районе. В песне также задействованы русский и эвенкийский языки. Перевод сделал Андрей Исаков, главный редактор газеты «Илкэн».









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