Буйнов и Майданов споют дуэтом с детьми-участниками фестиваля «Голоса Победы»

Российские исполнители Александр Буйнов, Денис Майданов, Юта и другие споют дуэтом с детьми, которые участвуют в фестивале «Голоса Победы». Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала его продюсер Найля Анварова.





Второй Всероссийский музыкально-патриотический конкурс для детей участников СВО и военнослужащих, детей гуманитарной миссии и Донбасса проходит при поддержке Администрации президента России и Минобороны РФ. Фестиваль «Голоса Победы» пройдет с 8 по 12 июня в Москве и Московской области.





«У нас в этом году будет, конечно же, Денис Майданов, Александр Буйнов. У нас будет 22 звезды, будет Юта. И самое главное, что ребята выходят с дуэтом. Очень важна для ребят поддержка, которую создают творческие коллективы», — уточнила Анварова.





Директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный добавил, что творческие самореализации являются одним из приоритетных направлений департамента. В центральных военных учреждениях культуры и искусства, по его словам, успешно действуют открытые отделения для развития детей.









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