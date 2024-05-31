В Якутии запустили первый республиканский телеканал для детей

Первый республиканский детский телеканал «Тооку» запустили в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале. Торжественная церемония прошла в эфире телеканала национальной вещательной компании «Саха».





В канун Дня защиты детей республика сделала маленьким жителям подарок. Николаев подчеркнул символизм этого события именно в Год семьи в России и Год детства в Якутии.





«Выбор названия нового телеканала не случаен. «Тооку» — это имя жеребенка, главного героя уже полюбившегося детям первого многосерийного мультфильма на якутском языке», — уточнил он.





По словам Николаева, на телеканале будут показывать анимационные фильмы не только на якутском и русском, но я на языках коренных малочисленных народов. Дети смогут смотреть популярные отечественные мультфильмы, переведенные на якутский язык, а также познавательно-развлекательные передачи.









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