В Петербурге может появиться новая сцена Мариинского театра на 800 мест

Мариинский театр планирует превратить переданное ему здание-памятник на Лермонтовском проспекте в новую сцену. Об этом сообщил помощник худрука – директора учреждения по строительно-инвестиционной деятельности Марат Оганесян.





Представитель театра рассказал о концепции будущего проекта на заседании президиума Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По его словам, исторически сцена с 2010 года стояла в плане на реконструкцию и «сейчас эксплуатируется достаточно сложно».





«Каждый год мы там проводим очень много мероприятий для того, чтобы здание поддерживать в необходимой форме», — отметил Оганесян.





Объект был передан театру в декабре 2023 году. Согласно представленной Оганесяном концепции, предполагается создание площадки на 800 зрительских мест. Помощник худрука Мариинского театра подчеркнул, что будет разработан архитектурный облик, который устроит всех.









Фото: Минкультуры России