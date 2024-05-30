ТНТ объявил о начале съемок нового сериала «Универ. Молодые»

Стартовали съемки нового сериала «Универ. Молодые» совместного производства телеканала ТНТ и Norm Production. Об этом со ссылкой на пресс-службу канала информирует «Бюллетень кинопрокатчика».





Сюжет развернется вокруг пяти первокурсников из общежития МВГУ. Молодых людей в вузе встретил Павел Зуев, который решил вернуться в академические круги с сделать университет лучшим в России. В общежитии герои познакомятся с новым комендантом и ее помощником. Известный зрителям Кузя станет главным спонсором МВГУ.





Илья Полежайкин занял место креативного продюсера. В сериале сыграют Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин. В проекте также примет участие звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив.









Фото: Pixabay.com