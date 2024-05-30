В Новосибирске 31 мая откроется литературный фестиваль «Новая книга»

Литературный фестиваль «Новая книга» откроется в Новосибирске 31 мая. Продлится мероприятие до 2 июня.





В рамках фестиваля будут представлены книжные новинки и бестселлеры от 80 российских издательств. Впервые «Новая книга» пройдет не в уличном формате. Мероприятие развернется на «Гастрокорте».





Гостей фестиваля ждут встречи с авторами, лекции, мастер-классы, литературные чтения, книжные презентации и большая ярмарка. В рамках «Новой книги-2024» пройдут свыше 50 событий. Последний фестиваль прошел в Новосибирске в 2016 году.





На открытии запланирована познавательная викторина, где зададут вопросы о классиках и современных писателях и героях книг. В течение трех дней фестиваля на разных площадках будут присутствовать писатели.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва