Около 20 учеников музучилища и школ Сухума представят сложную программу на «Параде концертов»

Учащиеся музыкальных школ, ДШИ и Сухумского музучилища выступят со сложной программой на полях проекта «Парад концертов» 3 июня. Музыканты выйдут на сцену в сопровождении оркестра.





Выступление пройдет в Абхазской Государственной филармонии. Автор проекта, народная артистка республики, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания на пресс-конференции отметила, в прежние годы на «Параде концертов» выступали студенты, оканчивающие обучение. Они играли с оркестром сложные концерты, уточнила она.





«В этом году новая история с совсем юными исполнителями, для которых это - дебютное выступление. Среди участников концерта дети от семи лет, для которых сама сцена филармонии уже большое испытание, и в то же время они будут выступать с оркестром», — привела детали Бжания.





По ее словам, это нелегкая ноша для таких маленьких плеч. Однако организаторы дают им возможность и верят в то, что они справятся.





Благодаря проекту дети из Абхазии продолжают свое обучение и «прекрасно существуют на концертных площадках России». В пример Бжания привела несколько выпускников училища, которые учатся в Московской консерватории.









Фото: Pixabay.com