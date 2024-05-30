Итальянский режиссер поставил пьесу «Человек и джентльмен» в Петербурге

Режиссер Паоло Ланди поставил в Санкт-Петербурге спектакль «Человек и джентльмен» по пьесе соотечественника Эдуардо Де Филиппо. Премьера прошла в Академическом театре комедии имени Николая Акимова.





Стоит отметить, что Паоло Ланди уже ставил более 20 спектаклей на сценах Самары, Омска, Саратова, Челябинска и Ярославля.





«Как итальянец, много работавший в России, я всегда мечтал поставить спектакль в Питере, в этом самом итальянском городе во всей федерации», — поделился постановщик с журналистами.





Режиссер признался, что мечта осуществилась благодаря его участию в прошлогоднем культурном форуме в Петербурге, куда он приехал по приглашению министра культуры России Ольги Любимовой. Тогда Паоло Ланди познакомился с директором Театра комедии Алексеем Фадиным.









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