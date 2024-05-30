В Пскове стартовал инклюзивный фестиваль «Другое искусство»

Уличная постановка «Стрекоза и муравей» открыла инклюзивный фестиваль «Другое искусство» в Пскове. Спектакль отыграла театральная группа петербургского дома-интерната № 1.





Создателем постановки стал российский артист, представитель труппы театра «Лицедеи» Анвар Либабов. В фестивале участвуют инклюзивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Пензы. В пресс-службе псковского театра драмы имени Пушкина уточнили ТАСС, что мероприятие проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России.





«Открытие фестиваля состоялось в историческом центре города ярким уличным представлением в постановке известного петербургского клоуна, <…> «Стрекоза и муравей» по мотивам одноименной басни Ивана Крылова», — поделилась собеседница агентства.





По ее словам, артисты прославленного театра клоунады подготовили для жителей Пскова сюрприз и сами представили получасовой спектакль в Детском парке. Также в день открытия фестиваля прошел показ постановки «Пакетик, который хотел быть нужным» на большой сцене Пушкинского театра.









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