В Оружейной палате открылась выставка об истории настольных игр

Музеи Московского Кремля представили выставку «Во что играли наши предки». Проект посвящен досугу от эпохи Средневековья до начала XX века.





По данным ТАСС, экспозиция развернулась в Оружейной палате. Выставка рассказывает о популярных в высших слоях общества шахматах, шашках, триктраке, картах и головоломках. Некоторые игры были распространены на Руси уже в IX-XII веках.





«Выставка охватывает целое тысячелетие. Один из разделов рассказывает о том, как на территорию нашей страны попадает игра в шахматы. Шахматы появляются в Индии. Они модернизируются, изменяются в весе и потом уже попадают на территорию Европы», — пояснила куратор выставки Нина Павлова.





Часть экспозиции посвящена карточным играм, которые легализовала императрица Елизавета Петровна в 1761 году. На выставке представлено около 80 игровых наборов и большое количество отдельных предметов. Ознакомиться с экспозицией можно до 11 сентября.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва