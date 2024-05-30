Не стало актера Романа Клементьева

Некоторые из игр были распространены на территории Руси уже в IX-XII веках.
Актер скончался в 59 лет.
Среди экспонатов – вымпел с судна «Святой Великомученик Фока».
Смотр продлится до 2 июня.
Министр культуры России обсудила планы учреждения с коллегами во главе с полномочным представителем ...
Некоторые из игр были распространены на территории Руси уже в IX-XII веках.
Актер скончался в 59 лет.
Среди экспонатов – вымпел с судна «Святой Великомученик Фока».
Смотр продлится до 2 июня.
Министр культуры России обсудила планы учреждения с коллегами во главе с полномочным представителем ...
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30.05.2024