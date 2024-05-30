Не стало актера Романа Клементьева

Актер из сериалов «След» и «Тайны следствия» Роман Клементьев ушел из жизни в 59 лет. Об этом в запрещенной соцсети сообщил его коллега Дмитрий Шульгин.





За свою творческую карьеру Клементьев успел сняться в 27 проектах. Также он известен зрителям по сериалу «Триггер».





Будущий актер окончил Государственную литовскую консерваторию в 1987 году, отделение театрального искусства. Проживал и работал в Москве.





Артист сыграл в сериалах «Универ. Новая общага», «Метод», «Обычная женщина», «Живой» и другиех. Причина смерти Клементьева не известна.









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