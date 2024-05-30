В Петербурге на выставке представили предметы из первой русской экспедиции к Северному полюсу

Предметы из первой русской экспедиции к Северному полюсу представили на выставке в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга. Старший научный сотрудник учреждения и куратор проекта Анна Данилова отметила, что центральным экспонатом стал вымпел с судна «Святой Великомученик Фока».





Представитель музея в беседе с ТАСС уточнила, капитан Георгий Седов ходил в экспедицию именно на этом корабле.





«Это пятиметровый флаг, снятый со шхуны, первой отправившейся в экспедицию к Северному полюсу. Его мы показываем впервые в стенах музея», — поделилась Данилова с агентством.





Проект «В поисках новых земель» охватил первую четверть XX века. Экспозиция широко освещает быт того времени. Посетители увидят бивень моржа, добытый в одной из экспедиций, а также предметы интерьера кают-компании. Зрителям представят выписки из походных дневников и карты корабельного фонда с маршрутами яхты «Заря», шхун «Святая Анна» и «Святой Великомученик Фока», а также с парусно-моторного зверобойного бота «Геркулес».









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