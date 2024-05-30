Фильм «Вера» открыл Забайкальский международный кинофестиваль в Чите

Фильм режиссера Иры Волковой «Вера» открыл Забайкальский международный кинофестиваль в Чите. Торжественная церемония состоялась в краевой филармонии имени Олега Лундстрема.





По данным ТАСС, фильм «Вера» представляет собой историю отношений детей и родителей. В основу картины легла повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». 37-летняя Вера живет проблемами своей семьи. Однако ситуация резко меняется, когда в соседнюю квартиру переезжает первая любовь ее мужа.





«Всего более 60 фильмов представлено во всех конкурсных и внеконкурсных программах кинофестиваля. А что касается количества иностранных фильмов, включая короткометражные, их порядка 15-20. Это Испания, Франция, Германия, Канада, США, Индия, Иран, Сербия и другие», — сообщила агентству программный директор ЗМКФ, доцент ВГИКа Мария Безенкова.





По ее словам, в этом году проходит международный конкурс для людей, которые «не чураются смотреть про сложные проблемы». Безенкова отметила, что конкурс «Новый взгляд» получился активным и приключенческим для ребят средней и старшей школы.





Фестиваль стартовал 30 мая. Продлится киносмотр до 2 июня.









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