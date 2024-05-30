Ольга Любимова рассказала о планах Музея-заповедника Поленова

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с коллегами во главе с полномочным представителем президента в ЦФО Игорем Щеголевым планы Музея-заповедника В. Д. Поленова. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова напомнила, что в 2024 году празднуют 180-летие Василия Поленова. В этой связи по стране пройдут масштабные экспозиции, концерты, которые расскажут о наследии художника и его вкладе в живопись.





«К юбилею уже открылся ряд выставок. Среди них – «Человек света. К 180-летию В. Д. Поленова» в Самаре, «Василий Поленов – универсальный человек» совместно с музеем-заповедником «Абрамцево», передвижной проект «Лики России», который показали в Бердянске. Также мы продолжаем работу над театральным домом Поленова в Москве», — написала Ольга Любимова.





По словам министра, главным событием станет выставка «Василий Поленов. Путешествие на Восток». Проект является результатом совместной работы музея-заповедника, Россотрудничества и вице-президента Российского совета по международным делам Михаила Маргелова.





Завершится юбилейный год в Приморской картинной галерее. Здесь пройдет выставка о жизни и деятельности Василия Поленова.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой