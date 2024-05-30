Режиссер Алеников представил телеверсию спектакля «Горгона Медуза»

Кинотеатральный режиссер Владимир Алеников представил телеверсию спектакля «Горгона Медуза» театра ANTE. Предпремьерный показ состоялся в киноцентре «Октябрьский» при поддержке канала «Культура».





Спектакль на современном языке пересказывает историю Персея и Медузы Горгоны. Древнегреческий миф гласит, что для спасения своей матери Данаи от царя Полидекта Персею нужно принести ему голову Медузы Горгоны.





Алеников переосмыслил легенду на театральной сцене. Режиссер осветил внезапно вспыхнувшую любовь Персея и Горгоны. Фильм-спекталь представляет собой читку пьесы, в которой каждый из актеров ищет собственное прочтение древнегреческого мифа.





Режиссер объяснил, как вдохновился на написание пьесы. Аленикову помогла знаменитая книга Николая Куна «Мифы древней Греции».









Фото: Александр Братерский