Более 120 человек приняли участие в акции «Культура памяти»

Сотрудники Минкультуры России и подведомственных организаций привели в порядок могилы известных дел в рамках акции «Культура памяти». Всего в ней приняли участие более 120 человек.





Представители знаковых музеев России и артисты театров, творческие коллективы также участвовали в наведении порядка на могилах известных личностей. Участники посетили 135 объектов. Мероприятие организовано по инициативе Минкультуры России.





Акция затронула могилы П. Е. Тодоровского, С. М. Эйзенштейна, Л. Г. Зыкиной, Ю. М. Соломина, А. П. Чехова, С. М. Третьякова, В. И. Даля, А. В. Щусева, И. Э. Грабаря, Г. С. Улановой, Е. С. Максимовой, Е. В. Образцовой и Н. И. Сац. Участники также навели порядок на местах захоронения Ф. И. Шаляпина, Г. П. Вишневской, М. Л. Ростроповича, И. И. Левитана, М. Е. Пятницкого, И. А. Антоновой.









Фото: Минкультуры России