Путин заявил, что работы Шилова стали частью художественного наследия России

30.05.2024

Путин заявил, что работы Шилова стали частью художественного наследия России
Президент России Владимир Путин высоко оценил работы живописца Александра Шилова. По словам главы государства, художник запечатлел эпоху в портретах современников.

Российский лидер высказался о работах Шилова на церемонии вручения государственных наград, в частности Звезды Героя Труда живописцу.

«Его работы — неотъемлемая часть отечественного художественного наследия», — подчеркнул президент.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Александру Шилову звания «Герой Труда» в октябре 2023 года. Награда досталась художнику «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».


Фото: Kremlin.ru