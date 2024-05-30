Путин заявил, что работы Шилова стали частью художественного наследия России

Президент России Владимир Путин высоко оценил работы живописца Александра Шилова. По словам главы государства, художник запечатлел эпоху в портретах современников.





Российский лидер высказался о работах Шилова на церемонии вручения государственных наград, в частности Звезды Героя Труда живописцу.





«Его работы — неотъемлемая часть отечественного художественного наследия», — подчеркнул президент.





Владимир Путин подписал указ о присвоении Александру Шилову звания «Герой Труда» в октябре 2023 года. Награда досталась художнику «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».









Фото: Kremlin.ru