Большой театр приедет с гастролями в Киров

Большой театр приедет в Киров с гастролями в рамках празднования 650-летия города. В течение двух вечеров на сцене местного драмтеатра артисты представят два гала-концерта.





13 июля солисты балета исполнят отрывки из «Спящей красавицы», «Лебединого озера», «Пламени Парижа», миниатюру «Лебедь» на музыку Сен-Санса и других произведений. На следующий день на сцену солисты оперы. Зрители услышат музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини и других известных композиторов.





Оркестр Большого театра под управлением дирижера Алексея Богорада составит балетной труппе и вокалистам компанию в рамках гастролей. Стоит отметить, что все билеты уже раскуплены.





Ранее президент России Владимир Путин заявил о приезде иностранных творческих коллективов. Глава государства отметил, что российские артисты также отправятся по городам в рамках гастролей.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва