«Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, сроки его проведения уточняются.
Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, передает ТАСС.
«Интервидение» планируется, но не в Москве, не в России«, — отметил дипломат.
Отвечая на вопрос о сроках, он указал, что «этим занимаются коллеги в Саудовской Аравии, они переняли эстафету». В настоящее время обсуждаются организационные вопросы, уточнил замминистра.
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении «Интервидения». Возрожденный конкурс прошел 20 сентября 2025 года в Москве, Россию представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, передает ТАСС.
«Интервидение» планируется, но не в Москве, не в России«, — отметил дипломат.
Отвечая на вопрос о сроках, он указал, что «этим занимаются коллеги в Саудовской Аравии, они переняли эстафету». В настоящее время обсуждаются организационные вопросы, уточнил замминистра.
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении «Интервидения». Возрожденный конкурс прошел 20 сентября 2025 года в Москве, Россию представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
Фото: пресс-служба "Интервидения"