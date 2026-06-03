«Русские сезоны» продолжатся в Таиланде серией концертов и мастер-классов

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Центральным событием программы станет концерт «Из России с любовью», который состоится 12 июня, в День России, на сцене Yamaha Music Hall в Бангкоке. Перед зрителями выступят солисты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной. В программу войдут произведения из «золотого репертуара» коллектива.Вместе с ансамблем выступят заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина, заслуженный артист Республики Хакасия Борис Дьяков, а также народный артист Республики Башкортостан, исполнитель на башкирском курае Рамиль Гайзуллин. Кроме того, зрители услышат выступление мультиинструменталиста Александра Ускова, который исполнит композиции на различных русских гармониках.«В концертной программе „Из России с любовью“ наш коллектив представит в буквальном смысле этого слова музыкальный эксклюзив, состоящий из подлинных музыкальных шедевров, представляющих огромную многонациональную культуру России», — отметил заслуженный артист России, художественный руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко.Артисты ансамбля также примут участие в приеме Посольства России в Таиланде по случаю Дня России. Кроме того, 11 и 13 июня Дмитриенко проведет мастер-классы, посвященные русским народным инструментам и традициям исполнительского искусства.