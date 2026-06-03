«Русские сезоны» продолжатся в Таиланде серией концертов и мастер-классов
Международный проект «Русские сезоны» продолжится в Королевстве Таиланд серией концертов и мастер-классов, которые пройдут с 11 по 13 июня, сообщают организаторы.
Центральным событием программы станет концерт «Из России с любовью», который состоится 12 июня, в День России, на сцене Yamaha Music Hall в Бангкоке. Перед зрителями выступят солисты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной. В программу войдут произведения из «золотого репертуара» коллектива.
Вместе с ансамблем выступят заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина, заслуженный артист Республики Хакасия Борис Дьяков, а также народный артист Республики Башкортостан, исполнитель на башкирском курае Рамиль Гайзуллин. Кроме того, зрители услышат выступление мультиинструменталиста Александра Ускова, который исполнит композиции на различных русских гармониках.
«В концертной программе „Из России с любовью“ наш коллектив представит в буквальном смысле этого слова музыкальный эксклюзив, состоящий из подлинных музыкальных шедевров, представляющих огромную многонациональную культуру России», — отметил заслуженный артист России, художественный руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко.
Артисты ансамбля также примут участие в приеме Посольства России в Таиланде по случаю Дня России. Кроме того, 11 и 13 июня Дмитриенко проведет мастер-классы, посвященные русским народным инструментам и традициям исполнительского искусства.
Центральным событием программы станет концерт «Из России с любовью», который состоится 12 июня, в День России, на сцене Yamaha Music Hall в Бангкоке. Перед зрителями выступят солисты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной. В программу войдут произведения из «золотого репертуара» коллектива.
Вместе с ансамблем выступят заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина, заслуженный артист Республики Хакасия Борис Дьяков, а также народный артист Республики Башкортостан, исполнитель на башкирском курае Рамиль Гайзуллин. Кроме того, зрители услышат выступление мультиинструменталиста Александра Ускова, который исполнит композиции на различных русских гармониках.
«В концертной программе „Из России с любовью“ наш коллектив представит в буквальном смысле этого слова музыкальный эксклюзив, состоящий из подлинных музыкальных шедевров, представляющих огромную многонациональную культуру России», — отметил заслуженный артист России, художественный руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко.
Артисты ансамбля также примут участие в приеме Посольства России в Таиланде по случаю Дня России. Кроме того, 11 и 13 июня Дмитриенко проведет мастер-классы, посвященные русским народным инструментам и традициям исполнительского искусства.
Фото: пресс-служба Минкультуры России