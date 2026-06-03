На торгах «Литфонда» представят картину Бенуа «Помещик в деревне»

Аукционный дом «Литфонд» 6 июня проведет торги, посвященные живописи, графике и предметам декоративно-прикладного искусства.



Самым дорогим лотом аукциона станет акварель «Помещик в деревне» Александра Бенуа из собрания историка Владимира Кеменова, сообщили в пресс-службе «Литфонда». Композиция представляет собой очень редкий экземпляр, поскольку является авторским вариантом художника его же одноименной работы 1909 года, известной сегодня лишь по репродукции на открытке и подготовительному рисунку из фондов Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.





В числе шедевров также этюд «Весной» Константина Горбатова времен его учебы на живописном отделении Императорской Академии художеств. Работа неоднократно экспонировалась на выставках. В разделе академического искусства представлена акварель «Гурзуф. Ствол дерева на фоне гор» Петра Кончаловского.





В раздел живописи вошла картина «Ворота в Пекин» Ивана Калмыкова с авторской подписью, датой и надписью «Пекинъ». Среди графики — натурная зарисовка Бориса Кустодиева «Кирилл с плюшевым медвежонком». Также представлена ваза Николаевской эпохи «Золотой рубин», выполненная на Императорском стеклянном заводе в Санкт-Петербурге из собрания петербургского коллекционера Валентины Голод, фарфоровое блюдо с полихромной росписью и изображением ордена Александра Невского, а также серебряный футляр для географических карт работы мастера Иогана Фердинанда Ольсониуса.



