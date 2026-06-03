Фестиваль «Театральный бульвар» представит три творческие лаборатории

Международный летний фестиваль «Театральный бульвар» проведет творческие лаборатории.



В этом году площадки смотра станут учебной сценой. С 2 по 7 июня в мастерских на Чистопрудном бульваре представят три лаборатории, посвященные разным способам коммуникации с телом, текстом и городом, рассказали организаторы.





В пластико-драматической лаборатории «Сказки про всё на свете» Виктории Шаламовой и Марии Конотоп из воронежского «Нового театра» участников ждет погружение в мир нидерландского прозаика и поэта Тоона Теллегена, известного своими парадоксальными историями для детей и взрослых. В течение пяти дней зрители смогут посещать актерские тренинги, мастер-классы по работе с речью, пластикой, жестом. Итогом станет открытый показ 7 июня.





Лаборатория уличного театра «Картония» под названием «Не просто вязание» предлагает зрителям стать участниками необычного процесса: вязать большие объекты и костюмы вместе с художниками, наблюдать и участвовать в репетициях перформанса. Главные события лаборатории — перформансы с участием музыкантов: 2 июня первый показ «Рождение птиц», 7 июня — финальный перформанс «Птицы перелетные», в котором может участвовать любой зритель.



