«Росфото» представляет проект «Санкт-Петербург. История в двух веках»

Фото: пресс-служба Минкультуры России

В экспозиции представлено более 250 оригинальных снимков, которые через объектив выдающихся мастеров разных эпох знакомят с ключевыми этапами истории города.Среди экспонатов — редкие виды Петербурга Альфреда Лоренса, городские хроники Карла Буллы, репортажи Виктора Буллы о событиях 1917 года, а также знаменитые аэрофотоснимки Ленинграда Бориса Игнатовича, лидера советского фотоавангарда.Отдельный раздел выставки посвящен блокаде Ленинграда: здесь можно увидеть работы Бориса Кудоярова и других фотокорреспондентов, запечатлевших мужество жителей осажденного города. Посетители также увидят фотографии послевоенного возрождения Ленинграда, кадры эпохи перемен 1980–1990-х годов и работы известных мастеров архитектурной съемки Владимира Антощенкова и Валерия Дегтярева.Выставка будет работать до 26 июля.