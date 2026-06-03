Музей Победы представит в Воронеже выставку «Маршал Победы. 130 лет»

Фото: пресс-служба Музея Победы

Основу выставки составляют экспонаты из семейных архивов потомков полководца, материалы из фондов Музея Победы и видеоматериалы из фондов ФКУ «РГАКФФД».Организаторы отметили, что в 2026 году при поддержке Музея Победы проходит серия мероприятий, посвященных празднованию 130-летия Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Передвижная выставка стала ключевым событием.Проект основан на достоверных исторических источниках и воспоминаниях семьи. Впервые представят ранее недоступные предметы быта, фотографии, письма, подарки маршалу. В рамках проекта покажут 25 планшетов об этапах жизни полководца, более 100 оцифрованных фотографий и около 30 подлинных реликвий из фондов Музея Победы и личных коллекций потомков: письма, открытки, мемуары, личные вещи (часы, орденская планка, рабочая папка), а также карманный фотоальбом, который Жуков лично сделал в подарок каждому члену семьи.Экспозиция будет работать до 24 июня 2026 года. В течение года проект представят в Курске, Липецке, Туле, а также в Музее Победы и его филиале — Музее Г.К. Жукова в Калужской области. Проект уже демонстрировался в Белгороде, Брянске и Коврове.