Бутман и Долина приняли участие в Akra Jazz Festival в Турции

30.05.2024
Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана и певица Лариса Долина стали участниками Akra Jazz Festival. Смотр прошел в Турции в седьмой раз.
Долина и Бутман оказались единственными российскими участниками фестиваля. Музыканты исполнили известные джазовые стандарты и популярные отечественные композиции на русском языке в джазовых аранжировках.
«Пятый год подряд нас приглашают выступить на потрясающем фестивале Akra Jazz Festival в Анталье - городе, который буквально живет джазом. Каждый год мы представляем турецкой публике новую программу: в этом году выступили с потрясающей Ларисой Долиной», — поделился
Бутман с ТАСС.
Джазист отметил, что публика приняла российских исполнителей «очень тепло». По словам Бутмана, «особый восторг» у зрителей вызвала песня Бориса Потемкина «Наш сосед» в авторской аранжировке.
Фото: Pixabay.com