Бутман и Долина приняли участие в Akra Jazz Festival в Турции

Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана и певица Лариса Долина стали участниками Akra Jazz Festival. Смотр прошел в Турции в седьмой раз.





Долина и Бутман оказались единственными российскими участниками фестиваля. Музыканты исполнили известные джазовые стандарты и популярные отечественные композиции на русском языке в джазовых аранжировках.





«Пятый год подряд нас приглашают выступить на потрясающем фестивале Akra Jazz Festival в Анталье - городе, который буквально живет джазом. Каждый год мы представляем турецкой публике новую программу: в этом году выступили с потрясающей Ларисой Долиной», — поделился Бутман с ТАСС.





Джазист отметил, что публика приняла российских исполнителей «очень тепло». По словам Бутмана, «особый восторг» у зрителей вызвала песня Бориса Потемкина «Наш сосед» в авторской аранжировке.









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