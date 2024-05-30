В Новой Зеландии откроется выставка фотографий Льва Толстого

30.05.2024
Государственный музей Л. Н. Толстого 6 июня представит проект «Листая фотоальбом Л. Н. Толстого». В пресс-службе учреждения уточнили, что фотовыставка откроется в посольстве России в Новой Зеландии.
Экспозиция развернется в диппредставительстве Москвы в городе Веллингтон. Открытие выставки приурочено к Международному дню русского языка, информирует
ТАСС.
В экспозицию войдут снимки писателя в молодости и в последние годы его жизни. Самая ранняя фотография Толстого датируется 1849 годом.
В музее находится около 12 тысяч снимков классика, которые представляют его в разных ипостасях. На кадрах писатель запечатлен за работой за письменным столом, общением с семьей и гостями, в играх, на лекциях Московского университета.
Фото: Pixabay.com