В Новой Зеландии откроется выставка фотографий Льва Толстого

Государственный музей Л. Н. Толстого 6 июня представит проект «Листая фотоальбом Л. Н. Толстого». В пресс-службе учреждения уточнили, что фотовыставка откроется в посольстве России в Новой Зеландии.





Экспозиция развернется в диппредставительстве Москвы в городе Веллингтон. Открытие выставки приурочено к Международному дню русского языка, информирует ТАСС.





В экспозицию войдут снимки писателя в молодости и в последние годы его жизни. Самая ранняя фотография Толстого датируется 1849 годом.





В музее находится около 12 тысяч снимков классика, которые представляют его в разных ипостасях. На кадрах писатель запечатлен за работой за письменным столом, общением с семьей и гостями, в играх, на лекциях Московского университета.









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