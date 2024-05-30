Сотни талантов из 23 регионов России примут участие в проекте «Слово о русском сердце»

Сотни талантов из 23 российских регионов станут участниками проекта «Слово о русском сердце», заявил на пресс-конференции в ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, проект откроется в Пекине 12 июня.





Событие приурочено ко Дню России. Организаторами культурно-просветительского проекта выступают Российский культурный центр в Пекине и Центр креативных индустрий «Новый город» при поддержке посольства РФ в Китае.





«Проект направлен на развитие более эффективных коммуникаций, установление новых деловых контактов, рост интереса к русскому языку, культуре, туристическому потенциалу», — уточнил Примаков.





По его словам, здесь получился комплекс от бизнеса до культуры. Проект, отметил глава Россотрудничества, по-настоящему уникальный.





В проекте поучаствуют Сибирский мужской хор, ансамбль «Владимирские рожечники», а также Забайкальская филармония имени Олега Лундстрема и многие другие знаменитые коллективы. «Слово о русском сердце» прозвучит не только из столиц, но и из регионов.









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