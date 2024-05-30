Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной театроведа Инны Соловьевой

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной театроведа, главы научно-исследовательского центра сектора Школы-студии МХАТ и преподавателя ГИТИСа Инны Соловьевой.



Глава Минкультуры отметила, что Инна Соловьева пронесла через всю жизнь любовь к Московскому Художественному театру.



«Еще ребенком Инна Натановна ходила на спектакли в МХАТ, а затем посвятила свою жизнь изучению и изданию наследия Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко», — говорится в сообщении.



Ольга Любимова отметила, что практически 60 лет Инна Соловьева исследовала и анализировала жизнь Художественного театра, вела его летопись и делала невероятные открытия.



«Целые поколения студентов Школы-студии МХАТ, ГИТИС имели счастье перенять невероятный опыт Инны Натановны. Ее мудрость, знания и любовь к своему делу помогли вырастить плеяду выдающихся актеров, режиссеров, театроведов и художников. Выражаю глубочайшие соболезнования близким, друзьям и коллегам Инны Натановны. Это огромная утрата для всей нашей страны. Светлая память!» — говорится в сообщении министра.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova