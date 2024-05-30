В рамках Псковского Пасхального фестиваля пройдет показ спектакля «Царь Иудейский»

30.05.2024
В Пскове в рамках Пасхального фестиваля пройдет показ спектакля «Царь Иудейский» о последних земных днях Иисуса Христа.
Одним из организаторов фестиваля выступает региональное отделение Российского фонда культуры в Псковской области, сообщили в пресс-службе фонда.
Отмечается, что над пьесой работал великий князь Константин Романов. Князь начал работать над произведением в 1911 году. Когда пьеса была готова, Священный Синод запретил ее к публикации. Вопреки запрету пьеса все же увидела свет и была поставлена на сцене Эрмитажного театра. Роль Иосифа Аримафейского сыграл сам князь Константин Романов, известный под псевдонимом «К. Р.».
Фото предоставлено Российским фондом культуры