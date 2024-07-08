Владимир Путин наградил Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовых актов.





Награда народной артистке России присвоена с формулировкой «За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу».





«Наградить <...> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» Цой Аниту Сергеевну - генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Галерея «Мастер»», — говорится в документе.





Анита Цой также является композитором. Артистка известна, в том числе, благодаря хитам «Небо», «На восток» и «Новая я». В 2001 году Анита Цой открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью. Также певица занимает пост гендиректора компании «Галерея «Мастер»», которая организует культурные события и мероприятия и представляет собой выставочную площадку для художников и дизайнеров.









Фото: YouTube