Игорь Бутман выступит на фестивале в Петербурге с Московским джазовым оркестром

Игорь Бутман выйдет на сцену в Санкт-Петербурге на международном джазовом фестивале, который начнется 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.





Музыкант выступит на фестивале вместе с Московским джазовым оркестром, Гонсало Руболькабой, Хиблой Герзмавой, Ильдаром Абдразаковым и другими артистами и коллективами. Мероприятие продлится до 28 июля. Участниками фестиваля станут более 600 музыкантов из России и стран зарубежья.





«Открытие фестиваля состоится 22 июля в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, закрытие — 28 июля на той же площадке», — говорится в сообщении.





С 23 по 27 июля в Санкт-Петербурге будут работать фестивальные сцены. В дни проведения фестиваля известные российские и зарубежные джазмены и популярные исполнители других музыкальных жанров представят свои программы на концертах, которые пройдут в Юсуповском саду.









Фото: YouTube