В Москве 2 августа откроется IV фестиваль научного кино ФАНК

Четвертый фестиваль научного кино ФАНК состоится в Москве при поддержке Минкультуры России и павильона «Атом». Смотр откроется 2 августа, сообщили в его пресс-службе.





Показы самых ярких научных фильмов пройдут в киноцентре «Октябрь», в павильоне «Атом» на ВДНХ, а также в культурном центре «Зотов». Зрители увидят иностранные ленты и фильмы российской программы. Всего в рамках фестиваля покажут 19 картин, посвященных разным отраслям науки: от ядерной физики и медицины до экологии, биологии и другим.





В 2024 году гостей фестиваля ждут сразу несколько премьер. Одной из них будет греческая лента «Идеальная еда – секреты средиземноморской диеты» режиссера Александроса Меркуриса. В фильме рассказывается, как ученые-диетологи и прославленные повара путешествуют по миру и исследуют рацион современных жителей Европы и других континентов, а также наиболее популярные продукты и их влияние на состояние здоровья человека.





В российском блоке зрители увидят четыре премьеры. Среди них – «Сквозь темную материю» Марьям Махиевой. Картина стала первой авторской работой в России такого формата, рассказывающей о Большом Андронном Коллайдере. Продлится фестиваль до 11 августа.









Фото: «Хозяин Алтайских гор» / Пресс-служба фестиваля ФАНК