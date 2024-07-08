В Пятигорске пройдет фестиваль к 210-летию Лермонтова с участием Безрукова

Фестиваль «Парус» с участием народного артиста РФ Сергея Безрукова откроется 27 июля в Пятигорске. Старт мероприятию даст творческий вечер актера, сообщили в пресс-службе Московского Губернского театра, худруком которого он является.





Фестиваль продлится до августа 2025 года включительно. В МГТ отметили, что смотр приурочен к 210-летию великого русского поэта Михаила Лермонтова. Фестиваль получил грант от Президентского фонда культурных инициатив.





«Организатор и художественный руководитель фестиваля — народный артист РФ Сергей Безруков», — уточнили в МГТ.





Смотр откроется в день памяти поэта, 27 июля. В программе творческого вечера — фрагменты из пьесы «Маскарад» в исполнении Безрукова в сопровождении струнного квартета «Классик».









Фото: YouTube