Отмененный концерт «Морального кодекса» в Светлогорске перенесли на 31 августа

Проданные ранее билеты на концерт группы будут действительны.
Фестиваль «Парус» откроется 27 июля.
Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль пройдет в городе на Неве с 22 по 28 июля.
Опция позволяет артистам увеличить количество прослушиваний в десятки раз.
Проект посвящен научному сообществу и популяризует профессию ученого.
Проданные ранее билеты на концерт группы будут действительны.
Фестиваль «Парус» откроется 27 июля.
Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль пройдет в городе на Неве с 22 по 28 июля.
Опция позволяет артистам увеличить количество прослушиваний в десятки раз.
Проект посвящен научному сообществу и популяризует профессию ученого.
Конкурс проводят Агентство креативных индустрий совместно с Союзом дизайнеров России.
Режиссером ленты выступает режиссер Александр Бабаев.
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Четвертая часть мультипликационной франшизы заработала 83,7 млн рублей за минувшие выходные.
08.07.2024