Отмененный концерт «Морального кодекса» в Светлогорске перенесли на 31 августа

Отмененный 4 июля концерт группы «Моральный кодекс» в Светлогорске Калининградской области все же состоится. Коллектив выступит 31 августа, сообщили журналистам в администрации театра эстрады «Янтарь Холл».





Ранее проданные на концерт билеты будут действительны, информирует ТАСС. Мероприятие пройдет на сцене «Янтарь Холла».





Концерт ранее отменили из-за госпитализации лидера группы Сергея Мазаева. Музыканта пришлось госпитализировать 4 июля – в день выступления. На следующий день стало известно, что угрозы для жизни артиста нет. В пресс-службе самого певца отметили, что исполнитель восстанавливается после приступа панкреатита.









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