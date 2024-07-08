Более 12 тысяч человек посетили фестиваль «Толстой» в Тульской области

Восьмой театральный фестиваль «Толстой» прошел в музее-усадьбе «Ясная Поляна» и собрал более 12 тысяч гостей. Мероприятие состоялось при поддержке Минкультуры России и правительства Тульской области.





Фестиваль прошел с 5 по 7 июля, включив в себя свыше 100 событий на 13 площадках. В программу вошли спектакли большой и малой формы, а также проекты, созданные специально для смотра в рамках резиденции «Сила слова». Руководителем фестиваля выступила прапраправнучка писателя Екатерина Толстая.





Труппа Александринского театра впервые участвовала в смотре. Артисты представили спектакль «Воскресение» в постановке Никиты Кобелева.





«Большая ответственность и честь играть в Ясной Поляне, где жил и творил Лев Николаевич Толстой. <…> Мы с большим трепетом относимся к тому, чтобы толстовское слово, мысли писателя, его идеи, чувства, переживания были донесены до зрителей и ими услышаны», — поделился режиссер.





В специальную программу вошли четыре постановки разных жанров и форм. На полях фестиваля также состоялись кинопоказы, лекции, занятия и познавательные игры.









Фото: YouTube