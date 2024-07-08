Вышли первые кадры «Формулы-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

08.07.2024

Вышли первые кадры «Формулы-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом
Первые кадры фильма «Формула-1» Джозефа Косински вышли на YouTube. Ролик представила кинокомпания Warner Bros. UK & Ireland.

Главные роли в фильме сыграют Брэд Питт и Хавьер Бардем. Также в «Формуле-1» появятся Тобайнс Мензис, Сара Найлз, Ким Бодниа и Самсон Кайо.

Брэд Питт исполнит роль бывшего гонщика, который возвращается в «Формулу». Съемки проходили во время уик-эндов Гран при вместе с реальными спортсменами.

Выход спортивной драмы в мировой прокат запланирован 27 июня 2025 года. Музыку к фильму написал Ханс Циммер.


Фото: YouTube