На «Яндекс Музыке» появился сервис для поиска слушателей новых музыкантов

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» запустил технологию «Нитро» для начинающих артистов. С ее помощью музыканты могут найти первых слушателей и попасть в рекомендации платформы.





В пресс-службе «Яндекс Музыки» уточнили, что тесты технологии показали, за неделю «Нитро» помогает артистам увеличить количество прослушиваний в десятки раз. Опция доступна исполнителям, количество слушателей которых не превышает 5 тысяч в месяц.





В стриминговом сервисе уточнили, что новая технология позволяет составлять рекомендации как по реакции пользователей на песни, так и по схожести композиций. «Нитро» использует искусственный интеллект, который анализирует звучание трека и создает его аудиовектор – визуальное изображение звука.





Далее алгоритмы подбирают для песни слушателей, которым нравится музыка с похожим аудиовектором. Так, сервис рекомендует композиции этим людям.









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