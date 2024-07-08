В Астрахани открылась первая межрегиональная выставка батика

Выставка батика «Капли на шелке» открылась в Краеведческом музее Астрахани. В экспозицию вошли более 60 работ.





Подобный проект проходит в регионе впервые, информирует ГТРК-Астрахань. Идея создания экспозиции «Капли не шелке» принадлежит художникам из Пятигорска, которые вдохновились пленэрами в Астраханском заповеднике.





«Так получилось, что в этом году как раз 105-летие заповедника, и наша выставка посвящена дню рождения нашего заповедника, который не только объединяет охрану и эколого-просветительскую деятельность, но и уже с 2021 года собирает художников со всей страны», — поделилась организатор выставки Ирина Букоткина.





Зрители увидят работы авторов из Белореченска, Майкопа, Пятигорска, а также одной соотечественницы, которая проживает в Германии. На выставке представлены произведения, выполненные в разных техниках росписи тканей. Экспозиция будет доступна до 10 сентября.









Фото: VK Видео