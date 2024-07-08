Ольга Любимова обсудила с представителями Омана развитие культурного взаимодействия

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с проректором оманского Университета имени Султана Кабуса доктором Муной Бинт Фахд Аль Саид. Стороны обсудили развитие культурного взаимодействия.





Ольга Любимова поблагодарила коллег за теплый прием, который российской делегации оказали в Омане в феврале. Участники встречи уделили особое внимание обучению молодых талантов. Россия выразила заинтересованность в продвижении уникальной школы отечественного образования в сфере культуры.





«Отдельной темой разговора стало развитие библиотечного и музейного сотрудничества. Делегация из Омана уже посетила Российскую государственную библиотеку, а также Российскую государственную детскую библиотеку», — говорится в Telegram-канале министра.





РГДБ и Детская публичная библиотека Султаната подписали соглашение о сотрудничестве. В результате встречи стороны договорились согласовать перечень мероприятий в рамках «Русских сезонов», которые пройдут в Омане в 2025 году.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой