Не стало российской актрисы театра и кино Надежды Матушкиной

Актриса театра и кино Надежда Матушкина скончалась на 68-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.





Матушкиной не стало 8 июля. По данным Союза кинематографистов, актриса скончалась после борьбы с продолжительной болезнью. Матушкина была членом объединения.





«Она всегда готова была поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители», — отметили коллеги.





Будущая актриса родилась 25 сентября 1956 года в Свердловской области. В 20 лет она окончила ВГИК (курс С. Ф. Бондарчука и И. К. Скобцевой). После выпуска служила московскому Театру – студии киноактера.





Экранный дебют актрисы состоялся в 1976 году. Тогда Матушкина сыграла роль Дуси в киноленте «Одни сутки из тысячи ста». Актриса участвовала в съемках фильмов «Фронт за линией фронта», «Особо важное задание», «Линия жизни», «Счастливая Женька», «Испытатели» и других.









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