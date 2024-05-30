В Музее Победы пройдет гала-концерт ко Дню защиты детей

В Музее Победы пройдет благотворительный прием и гала-концерт «Наш мир — XXI век».



Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, передает пресс-служба музея.



Участие в мероприятии примут более 400 человек.



«Благотворительное мероприятие пройдет в зале Жукова Музея Победы. Среди почетных гостей — сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной думы и руководители Общественной палаты РФ. В рамках мероприятия состоится награждение известных российских благотворителей и меценатов», — рассказали в Музее Победы.



Участие в гала-концерте примут известные артисты и коллективы России, в их числе солист Большого театра России Егор Симачев, артисты театра-студии «Непоседы», группа «Доктор Ватсон», Родион Газманов, Владимир и Юрий Торсуевы. Специальными гостями станут народный артист России Гиа Гагуа и солистка Большого театра России Алина Яровая.









Фото: пресс-служба Музея Победы