В Петербурге восстановили мост к Александро-Невской лавре с помощью архивных чертежей

Строители отремонтировали деревянный арочный мост через реку Монастырку к Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале отметил, что использовались исторические чертежи.





Глава Петербурга назвал сооружение уникальным, отметив, что это единственный, построенный по такой конструкции и технологии мост.





«В ходе ремонта мы сохранили его исторический облик из 1830-х годов, который в 1980-е возродили специалисты «Ленмосттреста». Специалисты уделили внимание всем элементам переправы: отремонтировали опоры и пролет, отреставрировали плиту и покрытие проезжей части, тротуары», — поделился губернатор.





Беглов добавил, что по архивным фото были восстановлены арочные карнизы, отреставрированы кирпичная кладка, перила и фонари. Власти города уделяют серьезное внимание поддержанию в надлежащем состоянии больших и малых мостов, заверил губернатор. Согласно новому генеральному плану заложено строительство крупных переправ через Неву.









Фото: YouTube