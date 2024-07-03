В России могут ввести единые льготные категории для посетителей музеев

В России могут ввести единые льготные категории для посетителей музеев

03.07.2024

Союз музеев России предложил ввести единые льготные категории посетителей во всех российских регионах. Соответствующую инициативу озвучила член президиума союза, директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова в ходе заседания Совфеда.

Таратынова обратила внимание на то, что в разных музеях России перечни льготных категорий граждан и алгоритмы применения льгот значительно отличаются друг от друга. По ее словам, в марте 2024 года Союз музеев опросил более 200 государственных муниципальных музеев из 76 субъектов страны. Более чем в половине учреждений так называемые льготные категории варьируются от 30 до 85% от общего числа посетителей.

«Предложение Союза музеев — о том, чтобы внести дополнения в основы законодательства РФ о культуре, которые бы систематизировали категории льготников и утвердили бы единые правила для всех музеев, чтобы льготы осуществлялись единообразно во всех регионах и во всех музеях», — сказала директор ГМЗ.

Таратынова добавила, что было бы желательно разработать механизмы компенсации выпадающих доходов. Также она предложила изменить законодательство, касающееся выполнения реставрационных работ. В частности, Таратынова призвала вывести хозяйственные работы, которые не затрагивают предметы охраны памятника истории, из-под историко-культурной экспертизы, являющейся на сегодняшний день обязательной.


Фото: Александр Авилов / АГН Москва